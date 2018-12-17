Названы самые популярные достопримечательности России
17 декабря 2018 10:58
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Аналитическое агентство «ТурСтат» составило список самых популярных достопримечательностей в России в 2018 году. Рейтинг был опубликован на сайте агентства.
«Рейтинг достопримечательностей представлен по результатам анализа посещаемости и отзывов в интернете», — говорится в сообщении, опубликованном 15 декабря. Согласно исследованию, самые популярные места, посещаемые туристами, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Подмосковье и Сибири.
Так, на первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь, которую ежегодно посещают свыше 20 млн человек. На втором месте — Петергоф в Санкт-Петербурге. В 2018 году его посетили около 5 млн туристов. Замыкает тройку лидеров Казанский кремль с 3 млн посещений в год.
В пятерку также вошли Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде (Московская область) — более 2 млн туристов, а также озеро Байкал (Иркутская область и республика Бурятия) — более 2 млн, пишут "Известия".
15 декабря сайт путешествий TripAdvisor составил список самых популярных достопримечательностей в мире. Согласно рейтингу, в этом году наибольшим спросом у туристов пользовался римский Колизей (Италия). На втором месте списка разместились музеи Ватикана. В тройку лидеров также вошла статуя Свободы в Нью-Йорке (США).
pixabay.com
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