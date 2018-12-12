Я нашел ошибку
Главные новости: 
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур Ведется заливка катка.
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудован
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу
В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт Таможней возбуждено уголовное дело.
В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
В Самаре тепловоз втолкнулся с вазовской легковушкой Автомобиль получил механические повреждения.
В Самаре тепловоз столкнулся с вазовской легковушкой
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен.
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор Водитель попал в больницу.
В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор
сегодня  Среда, 12 декабря, 13:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Общество /  Туризм  

Названа идеальная страна для приключенческого туризма

12 декабря 2018 10:11
99
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха.

Чили признали лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards. Южноамериканское государство получает эту награду уже третий год подряд, сообщает LonelyPlanet.

Чили может предложить туристам различные виды экстремального отдыха, в том числе серфинг, дайвинг, плавание на каяках. Этому способствует благоприятный климат и береговая линия протяженностью более четырех тысяч километров.

Любителям парапланеризма следует посетить город Икике. В городе Сан-Педро-де-Атакама можно отправиться в поход по лагуне Мисканти.

Поклонникам зимних видов спорта следует отправиться в Анды, где можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге, а реки в центральной части Чили — идеальное место для рафтинга, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 декабря 2018  13:17
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур Ведется заливка катка.
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур
Ведется заливка катка. Социум
6
12 декабря 2018  12:46
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен.
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен. Социум
53
12 декабря 2018  11:57
Реализацию нацпроекта «Культура» в регионе обсудили в Самарской области
Реализацию нацпроекта «Культура» в регионе обсудили в Самарской области
В составе нацпроекта «Культура» - три федеральных проекта. Социум
115
Весь список

Здравоохранение
12 декабря 2018  13:12
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудован
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу
Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудования.  Здравоохранение
16
11 декабря 2018  18:01
В Министерстве здравоохранения Самарской области рассматривается вариант заключения трудовых договоров с главным врачами учреждений здравоохранения сроком на один год. По истечении этого срока руководитель учреждения должен будет проходить аттестацию.
Михаил Ратманов прокомментировал изменения в кадровой политике министерства здравоохранения
В Министерстве здравоохранения Самарской области рассматривается вариант заключения трудовых договоров с главным врачами учреждений здравоохранения сроком... Здравоохранение
317
11 декабря 2018  13:38
В России ограничили продажу непищевых спиртов
В России ограничили продажу непищевых спиртов
Теперь производить "фанфурики" — аптечные настойки на спирту — станет просто невыгодно. Здравоохранение
226
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
152
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
174
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
233
Весь список
Туризм
12 декабря 2018  10:11
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
98
11 декабря 2018  11:52
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
271
11 декабря 2018  10:37
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
203
Весь список
Образование
12 декабря 2018  12:37
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
Старшеклассники могут узнать как же делается настоящий бизнес. Образование
39
11 декабря 2018  23:32
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов.
Почти 700 тысяч школьников зарегистрировались в конкурсе "Мой первый бизнес"
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов.  Образование
378
8 декабря 2018  19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.
Образовательный проект МГИМО "Международная школа молодёжной дипломатии" презентован в СО
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО.  Образование
591
Весь список

Культура
11 декабря 2018  11:07
Кинотеатр
Кинотеатр "Самара" заработает на прежнем месте
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
237
10 декабря 2018  13:18
Кинотеатр в ТЦ
Кинотеатр в ТЦ "Парк Хаус" в Самаре снова заработал
Он открылся в третий раз. Культура
340
10 декабря 2018  12:53
На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев.
На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
323
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
122
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
406
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
654
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
548
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
879
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
804
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
547
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
575
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
872
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1082
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
962
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1353
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1738
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1811
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3026
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные