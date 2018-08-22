"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
22 августа 2018 09:57
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Туроператор "Натали турс" задолжал более 30 тысячам клиентов, не исполнив перед ними обязательства. Согласно данным Ростуризма, компания выплатила только 3,5 млн рублей возмещений от необходимых 1,5 млрд рублей, пишет Лайф.
— Руководством "Натали турс" представлены данные, что общее число клиентов, перед которыми группой компаний не были исполнены в полном объёме обязательства, составляет 30,2 тысячи человек, — говорится в сообщении Ростуризма.
В Ростуризме добавили, что за два месяца руководство туроператора так и не предприняло действенных мер, чтобы возместить убытки перед своими клиентами.
Как уже сообщал Лайф, с 30 июня "Натали турс" прекратила чартерные программы для туристов в Неаполь, Анталью, Катанию, Барселону, а 4 июля объявила об аннулировании всех туров по 30 сентября включительно.
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