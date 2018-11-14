Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%

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Геосервис 2ГИС и сервис путешествий OneTwoTrip изучили динамику количества туристических организаций в российских городах-миллионниках и выяснили, что за четыре года (с октября 2014 по октябрь 2018) число офисов турагентств сократилось на 16%.Самые значительные изменения произошли в Красноярске, где за четыре года количество офисов турагентств снизилось почти на 30%. Второе место по динамике сокращения занял Омск (27%), третье - Ростов-на-Дону (22%). В Самаре количество турагентств уменьшилось на 18%. Единственным миллионником, где динамика этого показателя осталась положительной, оказался Воронеж — за четыре года турагентств здесь стало больше на 4%.Если смотреть динамику по годам, то больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. В миллионниках их стало на 8% меньше. Год спустя, в 2015-2016 количество офисов сократилось на 7,4%, в 2016-2017 году — на 1,6%. За последний год (с октября 2017 по октябрь 2018) в 15 миллионниках количество турагентств практически не изменилось. Сейчас в них работает 10 302 турфирмы, год назад их было 10 311. Сокращение составило всего 0,1%, причем в 8 из 15 миллионников точек продажи туров стало больше, а общая отрицательная динамика показателя продиктована сокращением количества офисов в остальных 7 городах.“На динамику турагентств последовательно влияло три фактора. Первым стал экономический кризис 2014-2015 годов. Затем ситуацию усугубило закрытие для российских путешественников крупнейших туристических рынков — Турции и Египта. Третьим фактором стала переориентация потребителей на самостоятельную организацию отдыха, — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов. — Информированность и уровень подготовки путешественников существенно выросли. Многие из тех, чей отдых за рубежом когда-то начался с пакетных туров, сегодня готовы самостоятельно организовать свой отдых. Это делает бизнес турагентств гораздо сложнее по сравнению с тем, каким он был на заре рынка выездного туризма. Что, впрочем, не помешало некоторым городам увеличить количество агентств за последний год”.Фото pixabay.com