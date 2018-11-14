Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Рядом со школой на Аминева в Самаре нашли боевые патроны и обрез
Рядом со школой на Аминева в Самаре нашли боевые патроны и обрез
В Тольятти прокуратура проверяет химпредприятия В ходе проверок неоднократно выявлялись многочисленные нарушения природоохранного законодательства.
В Тольятти прокуратура проверяет химпредприятия
Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа
Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа
Самарец производил опасную стеклоомывающую жидкость
Самарец производил опасную стеклоомывающую жидкость
Глава Самарской Губдумы Геннадий Котельников потребовал с депутатов объяснительные за прогулы
Глава Самарской Губдумы Геннадий Котельников потребовал с депутатов объяснительные за прогулы
В Самаре две несовершеннолетние девушки собирались продать 100 пакетиков с наркотиком
В Самаре две несовершеннолетние девушки собирались продать 100 пакетиков с наркотиком
Старшеклассники Самарской области представят свои бизнес-идеи на конкурсе «Потенциал»
Старшеклассники Самарской области представят свои бизнес-идеи на конкурсе «Потенциал»
сегодня  Среда, 14 ноября, 19:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 67.68
0.16
EUR 76.07
-0.02
Искать
Новости /  Общество /  Туризм  

Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%

14 ноября 2018 15:07
117
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года.

Геосервис 2ГИС и сервис путешествий OneTwoTrip изучили динамику количества туристических организаций в российских городах-миллионниках и выяснили, что за четыре года (с октября 2014 по октябрь 2018) число офисов турагентств сократилось на 16%.

Самые значительные изменения произошли в Красноярске, где за четыре года количество офисов турагентств снизилось почти на 30%. Второе место по динамике сокращения занял Омск (27%), третье - Ростов-на-Дону (22%). В Самаре количество турагентств уменьшилось на 18%. Единственным миллионником, где динамика этого показателя осталась положительной, оказался Воронеж — за четыре года турагентств здесь стало больше на 4%.

Если смотреть динамику по годам, то больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. В миллионниках их стало на 8% меньше. Год спустя, в 2015-2016 количество офисов сократилось на 7,4%, в 2016-2017 году — на 1,6%. За последний год (с октября 2017 по октябрь 2018) в 15 миллионниках количество турагентств практически не изменилось. Сейчас в них работает 10 302 турфирмы, год назад их было 10 311. Сокращение составило всего 0,1%, причем в 8 из 15 миллионников точек продажи туров стало больше, а общая отрицательная динамика показателя продиктована сокращением количества офисов в остальных 7 городах.

“На динамику турагентств последовательно влияло три фактора. Первым стал экономический кризис 2014-2015 годов. Затем ситуацию усугубило закрытие для российских путешественников крупнейших туристических рынков — Турции и Египта. Третьим фактором стала переориентация потребителей на самостоятельную организацию отдыха, — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов. — Информированность и уровень подготовки путешественников существенно выросли. Многие из тех, чей отдых за рубежом когда-то начался с пакетных туров, сегодня готовы самостоятельно организовать свой отдых. Это делает бизнес турагентств гораздо сложнее по сравнению с тем, каким он был на заре рынка выездного туризма. Что, впрочем, не помешало некоторым городам увеличить количество агентств за последний год”.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 ноября 2018  19:07
Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Она продлится до 13 января 2019 года. Социум
1
14 ноября 2018  17:12
Старшеклассники Самарской области представят свои бизнес-идеи на конкурсе «Потенциал»
Старшеклассники Самарской области представят свои бизнес-идеи на конкурсе «Потенциал»
Он пройдет 15 ноября. Социум
80
14 ноября 2018  15:19
В Самаре прокуратура проведет прием гражден по проблемам защиты прав несовершеннолетних.
В Самаре прокуратура проведет прием гражден по проблемам защиты прав несовершеннолетних
   Мероприятие состоится 20 ноября. Социум
120
Весь список

Здравоохранение
14 ноября 2018  18:00
Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа
Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа
В их числе , в том числе почти 300 тысяч детей. Здравоохранение
116
14 ноября 2018  16:24
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова проведут прием в Большеглушицкой ЦРБ
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова проведут прием в Большеглушицкой ЦРБ
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства Здравоохранение
107
14 ноября 2018  10:25
Около трети жителей Самарского региона регулярно прививаются от гриппа
Около трети жителей Самарского региона регулярно прививаются от гриппа
На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное изучению осведомленности жителей о прививочной... Здравоохранение
175
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
197
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
292
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
228
Весь список
Туризм
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
116
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
474
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
374
Весь список
Образование
14 ноября 2018  15:46
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
137
13 ноября 2018  10:46
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
217
13 ноября 2018  10:09
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
255
Весь список

Культура
14 ноября 2018  12:56
Новые грани литературы и музыки представят в самарском в проекте «Имена России»
Новые грани литературы и музыки представят в самарском в проекте «Имена России»
Редко узнаваемые, непопулярные стихи прозвучат в оригинальном музыкальном сопровождении. Культура
142
14 ноября 2018  12:28
В ноябре в Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею Джакомо Пуччини
В ноябре в Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею Джакомо Пуччини
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт. Культура
149
13 ноября 2018  22:11
На территории бывшего ЗИМа в Самаре собираются открыть новое арт-пространство
На территории бывшего ЗИМа в Самаре собираются открыть новое арт-прос транство
Помещения нового лофта занимают более тысячи квадратных метров. Культура
419
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
226
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
602
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1618
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
171
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
275
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
766
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
836
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
808
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
843
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
686
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
712
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1124
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1486
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1544
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2673
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет семинар по повышению производительности труда
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные