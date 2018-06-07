Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
7 июня 2018 10:48
Старый бункер в поселке Новосемейкино (бывший Радиоцентр имени А.С. Попова) могут открыть для туристов.
В советское время это был мощнейший радиоцентр, сигнал которого накрывал всю Европу, Северную Африку, а ночью его слышали и в Америке. Изначально центр хотели разместить под Курском, но в дело вмешалась Великая отечественная война, и в 1941 году для него определили площадку под Куйбышевом.
Наверху были только антенны. Радиоцентр разместился под землей. Нижняя подошва бункера расположена на глубине 22 метров. Конструкции должны были выдержать прямое попадание 500 кг авиабомбы.
Пробные передачи велись с мая 1942 года. Бункер построили в рекордные сроки силами заключенных. В полною мощность центр заработал только после войны - стройке помешала трагедия: в одну из башен врезался бомбардировщик, экипаж погиб, а конструкция разрушилась.
В 2005 году объект вывели из эксплуатации.
Отметим, в прошлом году в Самаре был восстановлен заброшенный бункер на территории военного санатория «Волга». Сейчас там проводятся регулярные экскурсии, пишет Самру.ру.
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