Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
24 октября 2018 12:47
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Отпуск осенью — это не наказание, а возможность продлить себе лето или отдохнуть без толп туристов. Сервис путешествий Туту.ру спросил у путешественников, каким они видят себе идеальный отпуск осенью. В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.
Для большинства (76%) лучший отпуск осенью — это возможность куда-нибудь поехать. А 24% опрошенных ответили, что их идеальный вариант — провести отпуск дома, с пледом, книгой и котом. Интересно, что почти столько же (25%) ответили, что им по душе поездки в города Европы на экскурсии.
19% выбрали вариант — «поехать на море, пусть даже остывающее, по горящей путевке». Чуть меньше (17%) в свой осенний отпуск считают нужным поехать к родным в другие российские города или просто побывать в новых местах родного края с экскурсионной целью.
Для 15% опрошенных лучший отпуск в межсезонье — это уехать подальше. Например, в страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии.
Данные опроса «Лучший отпуск осенью?»:
- 25% — поехать в Европу на экскурсии;
- 19% — поехать на море, пусть даже остывающее, по горящей путевке;
- 17% — короткие поездки в российские города с экскурсионной целью или к родным;
- 15% — поехать в страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии;
- 24% — дома, с пледом, котом и книгой.
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Калининград, Самару, Екатеринбург, Махачкалу.
Среди зарубежных рейсов в топ 10 попали вылеты из Москвы в Минск, Ереван, Кишинев, Баку, Прагу, Тбилиси, Ларнаку, Тиват, Тель-Авив и в Ташкент.
Фото pixabay.com
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