Безвизовый режим между Россией и ОАЭ заработает с 17 февраля
2 февраля 2019 10:46
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Соглашение между РФ и ОАЭ, касающееся взаимной отмены виз на срок до 90 дней, вступит в силу 17 февраля.
Как указывается в заявлении МИД РФ, такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года.
— Граждане РФ и граждане ОАЭ, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, — говорится в сообщении.
Напомним, сейчас граждане РФ бесплатно получают визу ОАЭ по прибытии в страну. При этом гражданам Эмиратов необходимо оформлять визу заранее, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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