Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом

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Аналитики центра "Яндекс" рассказали о том, как россияне проводили время в отпуске.Так, в сообщении говорится о том, что вставали граждане РФ примерно в то же время, что встают в будние дни. Походы в музей и на пляж были сравнимы с походами на работу.Спать отдыхающие ложились немного позже обычного. Такой вывод аналитики сделали, исходя из отсутствия привычных для будних дней пиков активности в вечернее время.Также эксперты выделили два заметных спада активности: в часы, когда люди возвращаются с пляжей, чтобы переодеться. В них легко угадывается обед и ужин.Самыми популярными запросами в отпуске были "ром" и "супермаркет". При этом исследовали аналитики и запросы внутри страны. Здесь люди чаще всего искали "кинотеатр" и "пиццу".Добавим, что активно в поездках люди смотрят фильмы, при этом кино отдыхающие стараются подбирать с местным колоритом.