Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
30 августа 2018 09:39
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов малые города России по итогам лета 2018 года.
В топ-5 популярных у туристов малых городов лета-2018 вошли города Золотого кольца, города на Ладоге, на Байкале и на Волге.
Первую пятерку малых городов по популярности летних путешествий составили Суздаль во Владимирской области, Сортавала в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области, Байкальск в Иркутской области и Жигулевск в Самарской области.
По данным Tvil.ru, туристы путешествовали летом в Жигулевск в среднем на 3 дня и тратили на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки на семью.
Пять самых популярных у туристов малых городов летом-2018:
Суздаль, Владимирская область - 2,5 тысяч рублей/ 2 ночи
Сортавала, Карелия - 2,6 тысяч рублей/ 2,5 ночи
Переславль-Залесский, Ярославская область - 2,2 тысячи рублей/ 3,5 ночи
Байкальск, Иркутская область - 2,6 тысяч рублей/ 4,5 ночи
Жигулевск, Самарская область - 2,3 тысячи рублей/ 2,5 ночи
Рейтинг подготовлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года.
Фото pixabay.com
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