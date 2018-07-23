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Все клиенты "Натали Турс" благополучно вернулись домой

23 июля 2018 09:13
151
Все клиенты
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены.

Все клиенты "Натали Турс" благополучно вернулись домой. "Мы исходим из билетов, которые есть в рамках турпакетов", – пояснил ТАСС советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По данным на 18 июля, за границей находились около 200 человек. Все они отправились на отдых регулярными рейсами авиакомпаний. А вот участники чартерных программ вернулись в Россию еще 7-8 июля.

30 июня компания "Натали Турс" объявила о возникших финансовых проблемах. Спустя 5 дней началось аннулирование всех туров по 30 сентября 2018 года включительно.

Сейчас проверку проводит Следственный комитет России. Представители ведомства побывали в офисе туроператора. Также была изъята часть документации.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены.
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