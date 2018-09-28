В Венеции хотят ввести "ночной сухой закон" для туристов
28 сентября 2018 12:23
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Муниципальный совет Венеции планирует ввести запрет на распитие алкогольных напитков на улицах города после 19:00. Об этом сообщает издание Express.
Запрет могут ввести уже в конце октября. Правила будут распространяться на тех, кто идёт пьяный с сумкой с тремя бутылками пива. Сотрудники полиции смогут изымать алкоголь у нетрезвых граждан и даже выписывать им штрафы за нарушение. Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных туристов на улицах города.
Отмечается, что в соцсетях мнения по поводу этого запрета разделись. Кто-то считает, что такие нововведения должны быть в каждой стране. Другие же утверждают, что это часть плана, чтобы сократить численность туристов в Венеции, пишет Лайф.
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