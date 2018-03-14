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Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками

14 марта 2018 12:56
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Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
 Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников».

BlaBlaCar, крупнейшее в мире и в России сообщество попутчиков, публикует данные о самых популярных маршрутах, которые выбирали для поездок пользователи сервиса в период недавних «длинных праздников», посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

1. Екатеринбург - Челябинск
2. Самара - Тольятти
3. Казань - Набережные Челны
4. Краснодар - Майкоп
5. Стерлитамак - Уфа
6. Чебоксары - Казань
7. Челябинск - Миасс
8. Кострома - Ярославль
9. Барнаул - Новосибирск
10. Челябинск - Магнитогорск

Впервые в истории маршрут между Самарой и Тольятти попал в топ-3 самых популярным среди пользователей райдшеринга в России. В выходные и предпраздничные дни ежедневно было доступно около 150 предложений от автовладельцев, готовых подвезти попутчиков за символическую компенсацию расходов на топливо (от 100 рублей).

Райдшеринг - такой способ поездок, когда простые автовладельцы, не преследуя финансовой выгоды, подвозят попутчиков-пассажиров по своему заранее спланированному маршруту за символическую компенсацию расходов на топливо. Как результат, они компенсируют до 100% расходов на топливо, а пассажиры путешествуют дешевле, чем общественным транспортном.

При райдшеринге все пользователи обязательно проходят верификацию личности через номер мобильного телефона и электронную почту (контроль безопасности). Несоблюдение правил сервиса (завышение цены, использование неразрешенных видов авто...) строго наказывается, вплоть до полной блокировки профиля.
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