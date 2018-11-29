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Новости /  Общество /  Туризм  

40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют

29 ноября 2018 12:35
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40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
 
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет.

Чартеры на популярные у туристов Хургаду и Шарм-эль-Шейх по-прежнему не летают. Зато в страну пирамид один из туроператоров открыл продажу туров с перелетом через соседний Израиль. Приживется ли такая схема, или туристы успели охладеть к этому когда-то популярному направлению. Это сервис путешествий Туту.ру попытался выяснить у туристов.
Пользователи сервиса отвечали на вопрос: Полетите ли вы в Египет, если в продаже появятся путевки на курорты этой страны». В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.
Самым популярным оказался ответ «нет, мне не нравится это направление». Так ответили 39% проголосовавших. 36% согласны купить тур в Египет, если цены будут, как раньше. Всего 9% признались, что с нетерпением ждали «открытия» этого направления и поедут туда. Даже если за путевку придется заплатить больше, чем было раньше. 16% ответили, что подождут, пока другие съездят, расскажут впечатления, а потом они решат: ехать или нет.

После закрытия направления и по сегодняшний день многие пользователи по-прежнему ищут туры в Египет, причем доля этих поисков составляет около 15%. Видимо, даже те, кто знает, что Египет был закрыт, делают контрольный поиск «а вдруг уже открыли».

Согласно опросу, значительное количество людей поехали бы, если бы стоимость туров осталась прежней. За год до закрытия направления средняя стоимость тура на двоих в Туту.ру составляла 62000 рублей. Стоимость туров, которые сейчас предлагают с перелетом через Израиль, не меньше 60 тысяч. Также туристы должны понимать все особенности покупки такого тура, связанные прохождением израильской границы, и с длительностью трансферов.

Фото pixabay.com
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