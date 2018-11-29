40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
29 ноября 2018 12:35
126
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет.
Чартеры на популярные у туристов Хургаду и Шарм-эль-Шейх по-прежнему не летают. Зато в страну пирамид один из туроператоров открыл продажу туров с перелетом через соседний Израиль. Приживется ли такая схема, или туристы успели охладеть к этому когда-то популярному направлению. Это сервис путешествий Туту.ру попытался выяснить у туристов.
Пользователи сервиса отвечали на вопрос: Полетите ли вы в Египет, если в продаже появятся путевки на курорты этой страны». В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.
Самым популярным оказался ответ «нет, мне не нравится это направление». Так ответили 39% проголосовавших. 36% согласны купить тур в Египет, если цены будут, как раньше. Всего 9% признались, что с нетерпением ждали «открытия» этого направления и поедут туда. Даже если за путевку придется заплатить больше, чем было раньше. 16% ответили, что подождут, пока другие съездят, расскажут впечатления, а потом они решат: ехать или нет.
После закрытия направления и по сегодняшний день многие пользователи по-прежнему ищут туры в Египет, причем доля этих поисков составляет около 15%. Видимо, даже те, кто знает, что Египет был закрыт, делают контрольный поиск «а вдруг уже открыли».
Согласно опросу, значительное количество людей поехали бы, если бы стоимость туров осталась прежней. За год до закрытия направления средняя стоимость тура на двоих в Туту.ру составляла 62000 рублей. Стоимость туров, которые сейчас предлагают с перелетом через Израиль, не меньше 60 тысяч. Также туристы должны понимать все особенности покупки такого тура, связанные прохождением израильской границы, и с длительностью трансферов.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2018 13:31
Он объяснил отставку достижением им пенсионного возраста. Социум
73
29 ноября 2018 13:20
Пока между Самарой и Рождествено по Волге курсируют пассажирские теплоходы. Социум
70
29 ноября 2018 13:14
Участники фестиваля - дети, подростки в возрасте от 6 лет и старше. Социум
64
Здравоохранение
29 ноября 2018 13:58
Мероприятие будет проводиться при участии ведущих специалистов Федеральных государственных учреждений. Здравоохранение
62
29 ноября 2018 13:54
За последние годы в отрасли накопились вопросы, требующие оперативного решения. Здравоохранение
57
29 ноября 2018 12:25
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИД. Здравоохранение
99
Новости медицины
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
17
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
83
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
308
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
125
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
199
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
236
Образование
29 ноября 2018 13:38
Школьники Самары и Тольятти презентуют свои стартапы 1 декабря. Образование
46
29 ноября 2018 10:55
Ребята разработали сервис по поиску людей, которые будут присматривать за домашними питомцами. Образование
139
28 ноября 2018 20:57
Какой будет жизнь в будущем, показывает и рассказывает молодежь. Образование
308
Культура
29 ноября 2018 12:49
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
74
27 ноября 2018 17:01
Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов... Культура
381
27 ноября 2018 12:11
Всего в акции в этом году приняли участие 4900 сельских, муниципальных, школьных и городских библиотек России. Культура
161
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
316
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
622
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1693
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
573
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
525
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
977
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1072
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1009
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1054
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
890
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
857
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1289
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1667
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1699
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2865
Мероприятия