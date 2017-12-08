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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Запланирована 10-дневная забастовка дальнобойщиков

8 декабря 2017 13:39
155
Запланирована 10-дневная забастовка дальнобойщиков Это будет сделано перед праздниками намерено.
Это будет сделано перед праздниками намерено.

По данным сайта "Автосправочная", Объединение перевозчиков России (ОПР) планирует провести 10-дневную забастовку дальнобойщиков по всей стране. С 15 по 25 декабря предполагается остановить перевозки грузовым транспортом. Это будет сделано перед праздниками намерено - чтобы дать понять, насколько важен труд водителей грузовиков.

Требования дальнобойщиков остаются прежними: полная отмена системы "Платон" и транспортного налога, корректировка норм режима труда и отдыха водителей, наведение порядка на постах весового контроля, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо. Во второй половине декабря завершаются контракты на перевозку грузов и начинается регистрация кандидатов на выборы президента РФ, пишет СарБК.
Фото pixabay.com
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