Железные дороги Украины объявили о готовности прекратить сообщение с Россией

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Как пояснил министр инфраструктуры Владимир Омелян, официальный Киев продолжает рассматривать для себя возможность введения такого ограничения. Кроме того, Омелян сам надеется, что от поездок в Россию откажутся и владельцы автобусных предприятий.Одновременно с этим в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией в качестве санкционной меры не рассматривается.Отметим, количество украинцев, которые приезжают в Россию, резко сократилось после 2014 года. Однако, по данным Госстата Украины, в последние годы зафиксирован рост численности украинцев, посетивших нашу страну. Например, в 2016 году в России побывало 3,8 миллиона украинцев. В 2017 году этот показатель вырос до 4,3 миллиона. Хотя ещё в 2013 году в России за год бывало около 10 миллионов украинских граждан. В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов.