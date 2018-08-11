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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Железные дороги Украины объявили о готовности прекратить сообщение с Россией

11 августа 2018 16:21
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В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов.
Украинские железные дороги ("Укрзализныця") готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией, как только поступит соответствующий приказ от властей Незалежной. Об этом сообщает украинское издание "Сегодня", передает life.ru.

Как пояснил министр инфраструктуры Владимир Омелян, официальный Киев продолжает рассматривать для себя возможность введения такого ограничения. Кроме того, Омелян сам надеется, что от поездок в Россию откажутся и владельцы автобусных предприятий.

Одновременно с этим в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией в качестве санкционной меры не рассматривается.

Отметим, количество украинцев, которые приезжают в Россию, резко сократилось после 2014 года. Однако, по данным Госстата Украины, в последние годы зафиксирован рост численности украинцев, посетивших нашу страну. Например, в 2016 году в России побывало 3,8 миллиона украинцев. В 2017 году этот показатель вырос до 4,3 миллиона. Хотя ещё в 2013 году в России за год бывало около 10 миллионов украинских граждан. В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов. 
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