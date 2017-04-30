Железную дорогу в обход Украины построят к августу
30 апреля 2017 11:10
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Работы по прокладке железной дороги в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины будут закончены к 1 августа. Об этом заявил начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков. Таким образом, сдать новый участок железной дороги военные планируют на две недели раньше намеченного срока, передает Радио Маяк.
«Открытие рабочего движения по железнодорожному участку Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) запланировано на август текущего года. Укладку рельсо-шпальной решетки в полном объеме на этом участке мы завершим до 1 августа», — заверил Косенков.
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