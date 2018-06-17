Время работы общественного транспорта продлено до окончания мероприятий на Фестивале болельщиков FIFA

Напомним, одновременно с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™ в Самаре на центральной площади города – площади имени В.В. Куйбышева проходит Фестиваль болельщиков FIFA.Ежедневно посетители площадки могут посмотреть на большом экране трансляцию матчей, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни – бесплатный.В период проведения ЧМ-2018 действуют две схемы движения транспорта:- повседневная (с 14 июня по 15 июля);- усиленная (в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена»: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля).Повседневный режим действовует с 14 июня по 15 июля. На это время вводится ограничение движения и запрет остановки и стоянки на проезжей части дорог в районе площади им. Куйбышева (периметр ул. Куйбышева, Волжского пр., Студенческого пер., ул. Ульяновской, ул. Садовой, ул. Л.Толстого, ул. Некрасовской).Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Куйбышева) и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено.В повседневном режиме изменятся схемы движения 4 трамвайных, 1 троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.Трамвайные маршруты:- № 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека.Троллейбусный маршрут:- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции;Автобусные маршруты:- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. Максима Горького;- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека,- №№34, 240 проследуют по маршруту: ул.Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Самарская.Усиленная схема будет действовать лишь 6 дней - в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена»: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля с 00.00 до 02.00 следующего дня.Зона ограничения движения и запрета остановки и стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится (от ул. Пионерской до ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волжского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноармейской до ТЦ «Гудок») Ул. Красноармейская станет пешеходной от набережной до ТЦ «Гудок» - на ней также ограничивается движение, вводится запрет стоянки.На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки в альтернативном порядке предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».Ул. Л. Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.В усиленном режиме изменяются схемы движения 19 трамвайных, 1 троллейбусного и 22 автобусных маршрутов.Трамвайные маршруты:- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Обращаем внимание, что маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь,проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, Стадион «Самара-Арена»),- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати; №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева; №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).Троллейбусный маршрут:- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;Автобусные маршруты:- №№ 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. М. Горького;- №№ 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека,- №№34, 240 проследуют по маршруту ул. Арцыбушевская, ул. Л.Толстого, ул. Самарская.Схема движения общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала:Автобусные маршруты:- №№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской, проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной), ул. Льва Толстого;- №№ 11 вместо ул. Красноармейской, проследует по ул. Льва Толстого;- №№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной).Стоит отметить, в зону ограничения движения без ограничений разрешается въезд:- спецмашин с цветографической окраской (Полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины и катастроф);- автомобилей коммунальных, аварийных, ритуальных служб;- дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении работ по содержанию дорог;- иной техники, задействованной для ликвидации аварий, сообщает пресс-служба администрации Самары.