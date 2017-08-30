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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Временно закроют ЖД-переезд на станции Смышляевка

30 августа 2017 09:07
154
Временно закроют ЖД-переезд на станции Смышляевка
Пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Зубчаниновка.

Куйбышевская железная дорога информирует, что 14 и 15 сентября 2017 года 
с 10:00 до 19:00 будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части железнодорожного переезда 1118 км на станции Смышляевка.

В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Зубчаниновка далее по Смышляевскому шоссе  или под путепроводами 1121 км над рекой Падовка по съезду с трассы Самара-Бугуруслан, далее  по направлению улицы Чапаева поселка Смышляевка.
Для дополнительного информирования местных жителей на переездах вывешена информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда и установлены знаки объезда.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства и использовать объездные пути.

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