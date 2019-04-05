Временно изменена трасса следования автобусов маршрута № 76

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Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, по состоянию на 17:25 5 апреля автобусы маршрута № 76 следуют не по ранее выделенным трассам, а следующим образом: ул. Утевская - ул. Степная - Утевский переулок - ул. Восточная - ул. Камышинская - ул. Хасановская - Саратовский переулок-Новокуйбышевское шоссе.В обратном направлении автобусы (по маршруту курсируют ЛиАЗы) едут по этим же улицам.Напомним, в связи с технологическим сбоем на коллекторе диаметром 700 мм по ул. Утевская - в районе пожарной части по ул. Войкова, 1 временно закрыт участок дороги по ул. Утевская - от ул. Уральская до ул. Хасановская. Данная мера будет действовать до 4 мая 2019 года.Работы на коллекторе продолжаются силами специалистов ООО «СКС», передает пресс-служба горадминистрации.