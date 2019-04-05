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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Временная схема движения общественного транспорта по улице Утевская в Самаре скорректирована

5 апреля 2019 18:35
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Временно закрыт участок дороги по ул. Утевская - от ул. Уральская до ул. Хасановская. Данная мера будет действовать до 4 мая 2019 года.
Трасса следования автобусов маршрута № 76 временно изменена.

Напомним, в связи с технологическим сбоем на канализационном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Утевская - в районе пожарной части по ул. Войкова, 1 временно закрыт участок дороги по ул. Утевская - от ул. Уральская до ул. Хасановская. Данная мера будет действовать до 4 мая 2019 года.

Работы на коллекторе продолжаются силами специалистов ООО «СКС».

Как сообщает отдел пассажирских перевозок Департамента транспорта Администрации Самары, теперь автобусы маршрута № 76 следуют не по ранее выделенной трассе (то есть не по ул. Утевская, по автодороге вдоль домов №№ 34-38 по ул. Уральская, по ул. Уральская, по Новокуйбышевскому шоссе и далее - по своему маршруту), а следующим образом: от остановки общественного транспорта «Кряжский ремзавод» - по ул. Утевская, ул. Камышинская, Саратовскому переулку и далее с остановки «Заготзерно» - по своему маршруту. В обратном направлении автобусы едут по этим же улицам.

Таким образом, в настоящее время автобусы вышеуказанного маршрута пропускают три остановки: «Кряж», «Ильинская церковь», «Улица Войкова. При этом данные "выпадающие" остановки дублируются другими маршрутами: троллейбусным маршрутом № 6, автобусами №№ 66, 26, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам, а также маршрутным такси № 215, передает пресс-служба горадминистрации. 
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