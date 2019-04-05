Временная схема движения общественного транспорта по улице Утевская в Самаре скорректирована

60

Напомним, в связи с технологическим сбоем на канализационном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Утевская - в районе пожарной части по ул. Войкова, 1 временно закрыт участок дороги по ул. Утевская - от ул. Уральская до ул. Хасановская.Работы на коллекторе продолжаются силами специалистов ООО «СКС».Как сообщает отдел пассажирских перевозок Департамента транспорта Администрации Самары, теперьследуют не по ранее выделенной трассе (то есть не по ул. Утевская, по автодороге вдоль домов №№ 34-38 по ул. Уральская, по ул. Уральская, по Новокуйбышевскому шоссе и далее - по своему маршруту), а следующим образом: от остановки общественного транспорта «Кряжский ремзавод» - по ул. Утевская, ул. Камышинская, Саратовскому переулку и далее с остановки «Заготзерно» - по своему маршруту. В обратном направлении автобусы едут по этим же улицам.Таким образом, в настоящее время автобусы вышеуказанного маршрута пропускают три остановки: «Кряж», «Ильинская церковь», «Улица Войкова. При этом данные "выпадающие" остановки дублируются другими маршрутами:, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам, а также маршрутным такси, передает пресс-служба горадминистрации.