Во время ремонта на ГЭС из Жигулевска до Тольятти запустили дополнительную электричку

105

Она будет курсировать во время ремонта на ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 «Урал». Из Жигулевска электричка будет доезжать до станции «Жигулевское море».Поезд курсирует по будням два раза в день. Из Жигулевска поезд отправляется в 05:30 и прибывает в Тольятти в 05:44.Обратно поезд отправляется в 16:57 и прибывает в Жигулевск в 17:14. Время указано московское.