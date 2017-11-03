Вход на станцию метро Московская в Самаре могут временно закрыть

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В Самаре необходимо построить новые входы на станцию метро «Московская». Одну из них расположат около торгового центра «Вертикаль», вторую — на другой стороне Московского шоссе. Об этом 63.ru сообщил генеральный директор компании «ВТС Метро», сотрудники которой занимались строительством этой станции.

— Сейчас на «Московской» работает один эскалатор. Он действует уже около 20 лет. Поэтому эскалатор могут закрыть на ремонт. Тогда «Самарский метрополитен» будет вынужден закрыть вход в станцию на какое-то время. Поэтому необходимо строительство других сходов, — рассказал Сергей Натальчук.

По его словам, пятый сход в станцию уже построен. Но в связи со строительством кольца на пересечении улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе он оказался закатан в асфальт.

— Теперь нужно скорректировать проект и построить третий и четвертый сходы. Сейчас можно просто сделать гранитные лестницы и открыть хотя бы подземный переход. Это обойдется в 280 млн рублей. А уже по вестибюлю можно будет провеcти работу позже, — пояснил Сергей Натальчук.