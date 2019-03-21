Верховный суд изучит вопрос законности хранения госномеров в ГИБДД

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Гражданин Еврейской автономной области в 2014 году был лишен регистрации своего автомобиля по решению регионального УГИБДД. Причина – сотрудники ГИБДД выявили «несанкционированные изменения в конструкции» ТС. На раме авто были «незаводские» швы. Спустя 2 года владелец автомобиля решил сдать госномера на хранение в ГИБДД, так как тогда была предусмотрена подобная возможность для использования их на последующих авто. Когда водитель пришел в подразделение с номерами, их не только не взяли на хранение, но изъяли, а в дальнейшем и утилизировали. Причина – номера к тому времени были в розыске.Владелец автомобиля несколько раз пытался опротестовать данное решение и просил убрать номера из розыскной базы, вернуть свои номера. Но безрезультатно. В конце 2018 года им был получен ответ от МВД об утилизации знаков. После этого мужчина решил обратиться в Верховный суд. Он считает, что правила регистрации ТС, прописанные в приказе МВД №399 незаконны.Данный документ появился в 2018 году. А машину сняли с регистрации раньше, когда действовали еще старые правила, прописанные в приказе от 2008 года. По нему разрешалось сдавать на хранение автомобильные номера в любой момент после того, как регистрация ТС была прекращена. По новому приказу было введено ограничение – на хранение можно сдать номера в течение одного года с момента снятия ТС с регистрации.По мнению водителя, нынешние правила противоречат Гражданскому кодеку РФ. Между автомобилистом, который сдает госномера на хранение и подразделением ГИБДД возникают отношения «поклажедателя и хранителя». Заявление автомобилиста является договором. А в договоре должен быть указан срок хранения. Если он не указывается, то остается бессрочным. Но действующий приказ МВД ограничивает срок хранения в 360 дней.Как считает представитель МВД в Верховном суде Гайк Марьян, иск автомобилиста, вероятно, не будет удовлетворен. Также стоит учитывать, что госномера не собственность владельцев автомобилей. Водители платят пошлину за регистрационное действие, а не за покупку самих номеров.