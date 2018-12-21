«Вагон знаний» с казанскими школьниками прибудет в Самару

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Ребята воспользуются новым поездом №125/126 Самара – Казань. В Самаре они посетят основные достопримечательности и знаковые места: музей космонавтики, «Бункер Сталина» и площадь Куйбышева - самую большую в Европе.Программа пребывания рассчитана на один день: вечером того же дня школьники отправятся домой.В честь этого события в 08 часов 40 минут (время местное) на 1 этаже железнодорожном вокзале Самара состоится праздничная встреча, всем участниками подарят памятные сувениры.В мероприятии примут участие руководители Куйбышевского филиала АО «ФПК» и представители Департамента туризма Самарской области, передает пресс-служба КбшЖД.