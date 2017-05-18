В центре Самары из-за марафонского забега ограничат движение

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В воскресенье, 21 мая в Самаре состоится первый Всероссийский полумарафон «Забег».В связи с этим с 07:00 до 14:30 в этот день будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;- по ул. Вилоновской от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;- по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;- по ул. Вилоновской от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской.Автобусные маршруты № 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской.Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогвардейской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовой, сообщает горадминистрация.Горожан просят заранее планировать маршруты следования.