В центре Самары из-за марафонского забега ограничат движение
18 мая 2017 10:06
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В воскресенье, 21 мая в Самаре состоится первый Всероссийский полумарафон «Забег».
В связи с этим с 07:00 до 14:30 в этот день будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;
- по ул. Вилоновской от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
- по ул. Вилоновской от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской.
Автобусные маршруты № 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской.
Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогвардейской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовой, сообщает горадминистрация.
Горожан просят заранее планировать маршруты следования.
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