В течение месячника по благоустройству весь подвижной состав метрополитена Самары будет очищен комплексно

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В ходе ежегодного городского месячника по благоустройству генеральная уборка проводится и в общественном транспорте Самары. Так, в настоящее время после зимнего сезона комплексно очищают подвижной состав МП «Самарский метрополитен». За смену полностью приводят в порядок 4 вагона – это целый состав. Комплексную очистку планируют завершить в течение двух недель – преобразятся более 40 вагонов метро. Кроме того, в ежедневном режиме выполняется частичная уборка: днем в работу берут 3 состава (12 вагонов), в ночную смену – 4 состава (16 вагонов).«При каждом заходе в депо в процессе техобслуживания по регламенту ТО-1 (первое техобслуживание) в обязательном порядке производится дезинфекция салона вагонов, в том числе поручней, сидений, подоконников. Используются хлорамин и другие средства, которые не оказывают негативного влияния на здоровье пассажиров. Также организуется влажная уборка. Более тщательная очистка предусмотрена при техобслуживании по регламенту ТО-2 – это еще и мойка окон, подвагонного оборудования, кроме того, лоск наводят снаружи. Сначала – специальным моющим средством, затем – обычной водой. Для этого вагоны прогоняют через автоматическую систему мойки», - пояснил заместитель начальника по ремонту депо «Кировское» МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Александр Куликов.Но во время месячника по благоустройству график работ – более напряженный, их объем увеличивается. В частности, применяются пылесосы. Более скрупулезно избавляются от пыли и мусора под сиденьями, предварительно демонтируя их вместе со «спинками». Для более эффективного результата ведется принудительная вентиляция вагонов. Фильтры также демонтируются, продуваются и устанавливаются заново.Вместе с тем прочищаются плафоны освещения.Таким образом, неукоснительно соблюдаются все стандарты в соответствии с разными видами техобслуживания.«Каждое утро езжу на работу на метро. И каждый раз, заходя в вагон, вижу, как все чисто. Довольна качеством уборки. На мой взгляд, даже в столице не так тщательно приводят подвижной состав в порядок», - отметила жительница Самары Надежда Лосева.На линию поезда метро выходят и чистыми, и исправными. В настоящее время ведется и ремонт в соответствии с запланированными графиками.Следующая уборка с задействованием максимального количества видов работ запланирована на осень. Сотрудники МП «Самарский метрополитен» обращаются к горожанам с просьбой быть аккуратными, соблюдать чистоту в вагонах и не портить их – не наносить граффити, не царапать окна и т. п.А поддержать чистоту родного города может каждый житель. В рамках месячника по благоустройству ближайший муниципальный субботник состоится 6 апреля – к участию приглашаются все неравнодушные горожане, передает пресс-сдужба горадминистрации.Фото: пресс-сдужба горадминистрации