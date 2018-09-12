В связи со строительством мостового перехода «Фрунзенский» изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов

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По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 будет организовано следующим образом:- трамвайный маршрут № 1: Автостанция «Аврора» – Улица Чапаевская;- трамвайный маршрут № 3: Улица Красных Коммунаров – Улица Чапаевская;- трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна – Улица Чапаевская.Просим горожан заранее выбирать альтернативные маршруты следования.Так, до Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.Подробные схемы организации движения будут размещены на официальном сайте Администрации г. о. Самара дополнительно, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации