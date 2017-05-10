В связи со строительством ливневой канализации будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе
10 мая 2017 18:07
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Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение. Экономика региона
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При этом подешевели творог и яйца. Экономика региона
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2 мая 2017 10:38
25 предприятий Автограда работают в режиме неполного рабочего времени. Экономика региона
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Финансы и Банки
10 мая 2017 13:00
Сбербанк представляет новый продукт. Финансы и Банки
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8 мая 2017 16:23Как получить онлайн кредит бесплатно
Не самая оптимистичная финансовая ситуация в Украине вынуждает многих ломать голову над тем, где же раздобыть денег. Финансы и Банки
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4 мая 2017 15:04
Рынок микрозаймов продолжает устойчивый активный рост. Финансы и Банки
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8 мая 2017 16:05
Пожарная сигнализация играет важную роль в каждом здании. Это касается и жилых домов, и производственных помещений, и офисов и т.д. Строительство
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5 мая 2017 19:00
Цемент является востребованным и даже незаменимым материалом в строительстве. На рынке предостаточный ассортимент. Здесь есть различные виды цемента. Строительство
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4 мая 2017 10:52
Застройщики снижают цену на жильё со сдачей в 2018-2019 годах. Строительство
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Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
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1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
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19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
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Бизнес
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27 апреля 2017 16:21
На территории Российской Федерации Захар Смушкин достаточно популярен и известен многим. Это очень популярная личность благодаря множеству заслуг. Бизнес
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Новости компаний
8 мая 2017 16:07
Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
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Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
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В этом году стажировки пройдут по четырем направлениям. Новости компаний
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28 апреля 2017 11:19
Это ставит под угрозу стабильность газоснабжения области. Новости компаний
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IT и Коммуникации
8 мая 2017 16:02
Различные онлайн игры набирают всё больше популярности среди геймеров. Каждый, кто увлечён подобными играми, понимает, что успеха игры, нужно учитывать... IT и Коммуникации
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Компьютерные игры имеют большую популярность во всём мире. В них играют не только дети, но даже и взрослые. Многие игры настолько захватывают, что от них... IT и Коммуникации
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Уже давно при выборе мобильного оператора в приоритет встали не количество СМС, не стоимость звонков и даже не качество сотовой связи, а быстрый мобильный... IT и Коммуникации
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Транспорт
10 мая 2017 18:14
Ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн. Транспорт
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10 мая 2017 18:07
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8 мая 2017 15:56
Выбирая автосалон, в котором вы собираетесь получать услуги, нужно обратить внимание на многие нюансы. Транспорт
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8 мая 2017 12:00
Жителей и гостей города просят заранее выбирать маршруты следования. Транспорт
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Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
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Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
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6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
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21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
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12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
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11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
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Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
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1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
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3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
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6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
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10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
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11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
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