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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В связи со строительством ливневой канализации будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе

10 мая 2017 18:07
106
С 22:00 до 06:00 в период по 10 июня.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации на территории Самары с 22:00 до 06:00 в период по 10 июня 2017 года будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры до дома № 13 по Заводскому шоссе, сообщает пресс-служба администрации Самары.


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