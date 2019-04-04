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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В связи со сбоем на канализационном коллекторе закрыт участок дороги по улице Утевская в Самаре

4 апреля 2019 16:06
111
Данная мера будет действовать до 4 мая 2019 года.
В связи с технологическим сбоем на канализационном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Утевская - в районе пожарной части по ул. Войкова, 1 временно закрыт участок дороги по ул. Утевская - от ул. Уральская до ул. Хасановская.

Данная мера будет действовать до 4 мая 2019 года.

Работы на коллекторе ведут специалисты ООО «СКС».

В связи с этим, как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, автобусы маршрута № 76 в прямом и обратном направлении временно следуют следующим образом: по ул. Утевская, по автодороге вдоль домов №№ 34-38 по ул. Уральская, по ул. Уральская, по Новокуйбышевскому шоссе и далее - по своему маршруту, передает пресс-служба горадминистрации.


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