В связи со сбоем на канализационном коллекторе закрыт участок дороги по улице Утевская в Самаре
4 апреля 2019 16:06
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Данная мера будет действовать до 4 мая 2019 года.
Работы на коллекторе ведут специалисты ООО «СКС».
В связи с этим, как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, автобусы маршрута № 76 в прямом и обратном направлении временно следуют следующим образом: по ул. Утевская, по автодороге вдоль домов №№ 34-38 по ул. Уральская, по ул. Уральская, по Новокуйбышевскому шоссе и далее - по своему маршруту, передает пресс-служба горадминистрации.
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