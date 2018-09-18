В связи с проведением областной легкоатлетической эстафеты в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
18 сентября 2018 14:28
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- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до улицы Лесная;
- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая.
Также на указанных участках улиц с 20:00 21 сентября 2018 года до 15:00 22 сентября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 09:00 до 15:00 22 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.
Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта в вышеуказанный период можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.
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