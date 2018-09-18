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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В связи с проведением областной легкоатлетической эстафеты в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

18 сентября 2018 14:28
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением ХIV областной легкоатлетической эстафеты на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта. Ограничительная мера будет действовать с 09:00 до 15:00 22 сентября 2018 года на следующих участках улиц:

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до улицы Лесная;
- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая.

Также на указанных участках улиц с 20:00 21 сентября 2018 года до 15:00 22 сентября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 22 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.

Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта в вышеуказанный период можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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