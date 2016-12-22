В конце декабря начинает работу зимняя переправа по Волге Самара-Ширяево
22 декабря 2016 20:02
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Решается вопрос, какое судно поставят на линию - «Хивус», рассчитанный на 10 человек, или «Нептун», способный увезти в два раза больше пассажиров.
Стоимость проезда в одну сторону - 300 рублей. Судно будет совершать два круга в день в светлое время суток: из Самары в 10:30 (прибытие в 11:20) и в 14:30, из Ширяево в 11:30 и в 15:30.
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