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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В конце декабря начинает работу зимняя переправа по Волге Самара-Ширяево

22 декабря 2016 20:02
123
Решается вопрос, какое судно поставят на линию - «Хивус», рассчитанный на 10 человек, или «Нептун», способный увезти в два раза больше пассажиров.
С 29 декабря суда на воздушной подушке будут ежедневно ходить по маршруту Самара - село Ширяево, сообщает samru.ru со ссылкой на источник в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Решается вопрос, какое судно поставят на линию - «Хивус», рассчитанный на 10 человек, или «Нептун», способный увезти в два раза больше пассажиров.

Стоимость проезда в одну сторону - 300 рублей. Судно будет совершать два круга в день в светлое время суток: из Самары в 10:30 (прибытие в 11:20) и в 14:30, из Ширяево в 11:30 и в 15:30. 
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