В феврале в Тольятти пройдет ряд рейдов ГИБДД

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На территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:16 февраля – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;17 февраля - по контролю за применением детских удерживающих устройств;17 февраля - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;18 и 25 февраля - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;20 и 24 февраля – на пешеходных переходах;21 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;.22 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.