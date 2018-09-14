В эти выходные временно изменится схема движения троллейбусов маршрута № 7

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В связи с запланированными работами филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», нацеленными на техническое перевооружение теплотрассы, повышение надежности теплоснабжения потребителей и подготовку к грядущему отопительному периоду, по нечетной стороне улицы Победы (от дома № 79 по улице Победы до улицы Средне-Садовая) с 08:00 до 13:00 15 и 16 сентября 2018 года движение троллейбусов маршрута № 7 на указанном участке магистрали осуществляться не будет, поскольку для возможности производства работ необходимо отключение контактной сети.В обозначенный период троллейбусы будут курсировать по укороченной схеме от конечной остановки общественного транспорта «Завод «Металлург» до Безымянского рынка, передает пресс-служба администрации Самары.