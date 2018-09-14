В эти выходные временно изменится схема движения троллейбусов маршрута № 7
14 сентября 2018 14:25
145
В обозначенный период троллейбусы будут курсировать по укороченной схеме от конечной остановки общественного транспорта «Завод «Металлург» до Безымянского рынка, передает пресс-служба администрации Самары.
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