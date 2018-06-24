В дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» в центре Самары изменяется схема движения общественного и личного транспорта
24 июня 2018 16:11
87
Одновременно с ЧМ-2018 на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого состоится трансляция матча. Вход на площадку – бесплатный.
В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков на территории, прилегающей к площади имени В.В. Куйбышева, изменится схема движения личного и общественного транспорта. В период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля с 06.00 до 02.00 следующего дня в центре города будет действовать усиленная схема движения.
Особое внимание обращаем на трамвайные маршруты №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22. С 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 они двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Внимание! Маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»).
В усиленном режиме изменяются схемы движения 19 трамвайных, 1 троллейбусного и 22 автобусных маршрутов. Стоит отметить, что в день матчей на стадионе «Самара Арена» общественный транспорт работает до 2 часов ночи.
Трамвайные маршруты:
- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 с 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 – двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Обращаем внимание, что маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»),
- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати; №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева; №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).
Троллейбусный маршрут:
- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;
Автобусные маршруты:
- №№ 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. М. Горького;
- №№ 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;
- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;
- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;
- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;
- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.
- №№34, 240 проследуют по маршруту ул. Арцыбушевская, ул. Л.Толстого, ул. Самарская.
Схема движения общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала:
Автобусные маршруты:
- №№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской, проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной), ул. Льва Толстого;
- №№ 11 вместо ул. Красноармейской, проследует по ул. Льва Толстого;
- №№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной).
Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится (от ул. Пионерской до ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волжского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноармейской до ТЦ «Гудок»).
Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Максима Горького до ТЦ «Гудок») и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено, будет запрещен сквозной проезд указанных улиц, вводится запрет остановки.
На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки в альтернативном порядке предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».
Ул. Л. Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.
Напомним, когда матчи на стадионе «Самара Арена» не проводятся, в центре города до окончания ЧМ-2018 (до 24 часов 15 июля) действует повседневная схема. На это время вводится ограничение движения и запрет стоянки на проезжей части дорог в районе площади им. Куйбышева (периметр ул. Куйбышева, Волжского пр., Студенческого пер., ул. Ульяновской, ул. Садовой, ул. Л.Толстого, ул. Некрасовской).
Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Куйбышева) и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено, запрещен сквозной проезд указанных улиц, вводится запрет остановки.
В повседневном режиме изменятся схемы движения 4 трамвайных, 1 троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.
Трамвайные маршруты:
- № 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека.
Троллейбусный маршрут:
- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции;
Автобусные маршруты:
- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. Максима Горького;
- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;
- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;
- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;
- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;
- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.
- №№34, 240 проследуют по маршруту: ул.Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Самарская.
Стоит отметить, в зону ограничения движения без ограничений разрешается въезд:
- спецмашин с цветографической окраской (Полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины и катастроф);
- автомобилей коммунальных, аварийных, ритуальных служб;
- дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении работ по содержанию дорог;
- иной техники, задействованной для ликвидации аварий.
Также въезд в зону ограничения имеют аккредитованные такси и транспорт со свидетельством об аккредитации.
Полную информацию о том, как будут ходить автобусы, трамваи, троллейбусы, а также как будет организовано движение в центре Самары в периметре: площади Революции, Волжского проспекта, улиц Маяковского и Садовой - читайте на сайте Администрации Самары, смотрите в приложении «Прибывалка – 63» и салонах общественного транспорта. сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 июня 2018 14:10
До уровня «AА-(RU)», прогноз «Стабильный». Экономика региона
181
22 июня 2018 10:45
В ходе заседания его участникам был представлен подготовленный антимонопольным ведомством перечень из 41 ключевого показателя. Экономика региона
143
21 июня 2018 21:08
Во время совещания президента с правительством вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что нефтяники из-за заморозки цен на бензин теряют 1 млрд руб. в день. Экономика региона
425
Финансы и Банки
22 июня 2018 15:15
В июне в Национальной ассоциации дистанционной торговли считают, что для того чтобы следить за тем, сколько товаров и на какую сумму заказывает одно физлицо в... Финансы и Банки
265
22 июня 2018 12:23
В деловую программу Конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы. Финансы и Банки
163
21 июня 2018 20:42
ЦБ предложил обязать банки спрашивать у клиентов согласие на зачисление на их счет денег, переведенных по номеру мобильника. Переводы без согласия несут риски,... Финансы и Банки
460
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
370
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
230
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
37
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
355
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1566
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1501
Бизнес
22 июня 2018 07:53
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для... Бизнес
312
21 июня 2018 06:47
Но это только «верхушка айсберга». Бизнес
257
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
476
Новости компаний
22 июня 2018 23:03
В 2017 году чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель предыдущего года. Новости компаний
824
22 июня 2018 22:30
Для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа. Новости компаний
669
21 июня 2018 23:56
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов. Новости компаний
278
21 июня 2018 22:52
Intel объявила об увольнении Брайана Кржанича, возглавлявшего компанию с 2013 года. Отставку гендиректора объяснили нарушением им норм компании, запрещающих... Новости компаний
336
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
221
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
142
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
157
Транспорт
24 июня 2018 16:11
В понедельник, 25 июня, на стадион «Самара Арена» пройдет матч Россия - Уругвай. Начало в 18.00. Транспорт
86
24 июня 2018 15:51
Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча. Транспорт
108
23 июня 2018 11:48
Пассажиров перевозят скоростные суда на подводных крыльях «Восход». Транспорт
556
22 июня 2018 22:19
Поездка заняла в общей сложности одиннадцать часов. Транспорт
740
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
501
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
581
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
123
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
84
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
83
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
606
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
76
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
479
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
760
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
926
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
667
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2029
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"