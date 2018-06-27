Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — рассказал президент.
Путин выразил желание посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Россия и Испания
В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной
В Самаре частично благоустроили бульвар на ул. Революционной
Специалисты приступили к разработке проекта детской железной дороги около «Самара Арены»
Специалисты приступили к разработке проекта детской железной дороги около «Самара Арены»
Как рассказала владелица отеля, подобное произошло впервые за чемпионат.
Колумбийские болельщики практически полностью выкупили номера в сызранском отеле «Кристалл»
Путешественник полагает, что это выведет Россию «на первый уровень» в изучении мирового океана.
Федор Конюхов попросил у Владимира Путина помощи в организации погружения в Марианскую впадину.
В результате, статус общественного инспектора по охране окружающей среды приобрели 28 человек.
В Самарской области вручили удостоверения общественным экологическим инспекторам
Глава региона отметил, что в его работе и деятельности регионального правительства активно помогают жители области.
Дмитрий Азаров во время прямого эфира: "У меня в сутках 28 часов"
Причина отзыва автомобилей – возможный дефект поворотного кулака.
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 7 тысяч Lada XRAY
сегодня  Среда, 27 июня, 21:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 62.79
-0.16
EUR 73.41
0.1
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В дни проведения матчей на «Самара Арене» в центре Самары изменяется схема движения общественного и личного транспорта

27 июня 2018 17:27
144
В четверг, 28 июня, на стадион «Самара Арена» состоится матч Сенегал - Колумбия. Начало в 18.00.
В четверг, 28 июня, на стадион «Самара Арена» состоится матч Сенегал - Колумбия. Начало в 18.00.

Одновременно с ЧМ-2018 на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого состоится трансляция матча. Вход на площадку – бесплатный.

В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков на территории, прилегающей к площади имени В.В. Куйбышева, изменится схема движения личного и общественного транспорта. В период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - 28 июня, 2 июля, 7 июля с 06.00 до 02.00 следующего дня в центре города будет действовать усиленная схема движения.

Особое внимание обращаем на трамвайные маршруты №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22. С 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 они двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Внимание! Маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»). На остановках, где S5 не делает остановки, висят информационных баннеры, предупреждающие об этом.

 !Усиленная_дни матчей.jpg

 


В усиленном режиме изменяются схемы движения 19 трамвайных, 1 троллейбусного и 22 автобусных маршрутов. Стоит отметить, что в день матчей на стадионе «Самара Арена» общественный транспорт работает до 2 часов ночи.


Трамвайные маршруты:

- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 с 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 – двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Обращаем внимание, что маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»),

- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати; №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева; №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).

Троллейбусный маршрут:

- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;

Автобусные маршруты:

- №№ 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. М. Горького;

- №№ 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;

- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;

- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;

- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;

- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.

- №№34, 240 проследуют по маршруту ул. Арцыбушевская, ул. Л.Толстого, ул. Самарская.

Схема движения общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала:


Автобусные маршруты:

- №№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской, проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной), ул. Льва Толстого;

- №№ 11 вместо ул. Красноармейской, проследует по ул. Льва Толстого;

- №№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова (обратно по ул. Спортивной).

Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится (от ул. Пионерской до ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волжского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноармейской до ТЦ «Гудок»).

Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Максима Горького до ТЦ «Гудок») и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено, будет запрещен сквозной проезд указанных улиц, вводится запрет остановки.

На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки в альтернативном порядке предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».

Ул. Л. Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.

!Повседневная_дни между матчами.jpg

Напомним, когда матчи на стадионе «Самара Арена» не проводятся, в центре города до окончания ЧМ-2018 (до 24 часов 15 июля) действует повседневная схема. На это время вводится ограничение движения и запрет стоянки на проезжей части дорог в районе площади им. Куйбышева (периметр ул. Куйбышева, Волжского пр., Студенческого пер., ул. Ульяновской, ул. Садовой, ул. Л.Толстого, ул. Некрасовской).

Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Куйбышева) и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено, запрещен сквозной проезд указанных улиц, вводится запрет остановки.

В повседневном режиме изменятся схемы движения 4 трамвайных, 1 троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.


Трамвайные маршруты:

- № 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека.

Троллейбусный маршрут:

- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции;

Автобусные маршруты:


- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. Максима Горького;
- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;
- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;
- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;
- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;
- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека.
- №№34, 240 проследуют по маршруту: ул.Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Самарская.

!Схема ограничения движения и парковки.jpg

Стоит отметить, в зону ограничения движения без ограничений разрешается въезд:

- спецмашин с цветографической окраской (Полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины и катастроф);

- автомобилей коммунальных, аварийных, ритуальных служб;

- дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении работ по содержанию дорог;

- иной техники, задействованной для ликвидации аварий.

Также въезд в зону ограничения имеют аккредитованные такси и транспорт со свидетельством об аккредитации.

Полную информацию о том, как будут ходить автобусы, трамваи, троллейбусы, а также как будет организовано движение в центре Самары в периметре: площади Революции, Волжского проспекта, улиц Маяковского и Садовой - читайте на сайте Администрации Самары, смотрите в приложении «Прибывалка – 63» и салонах общественного транспорта, передает пресс-служба администрации Самары.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
27 июня 2018  12:28
Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
Самый дорогой загородный дом в Самарской области на берегу Волги продают за 65,7 млн рублей. Экономика региона
276
27 июня 2018  11:46
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Планируется, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Экономика региона
184
27 июня 2018  11:10
Глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с кабмином
Глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с кабмином
Системная работа по подготовке документации для вхождения в госпрограммы должна вестись всеми министерствами уже сейчас. Экономика региона
197
Весь список
Финансы и Банки
27 июня 2018  11:04
Более 38 тысяч жителей Поволжья открыли вклад «Побеждай» в Сбербанке
Более 38 тысяч жителей Поволжья открыли вклад «Побеждай» в Сбербанке
Средняя сумма вклада в Поволжском банке составила 260,9 тысяч рублей. Финансы и Банки
251
26 июня 2018  12:52
Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов.
Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка
Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов. Финансы и Банки
327
25 июня 2018  13:55
Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка»
Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка»
Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 года. Финансы и Банки
618
Весь список
Строительство
18 июня 2018  12:49
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
397
14 июня 2018  10:22
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади.
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
263
9 июня 2018  12:41
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
60
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
364
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1575
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1513
Весь список
Бизнес
27 июня 2018  16:29
В поддержку малого бизнеса. в Самаре открылся ещё один центр оказания услуг для бизнеса
В поддержку малого бизнеса. в Самаре открылся ещё один центр оказания услуг для бизнеса
 Для открытия своего дела важен не только начальный капитал, но и полная актуальная информация, позволяющая адекватно ориентироваться в правовом поле.  Бизнес
23
26 июня 2018  17:57
Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник.
Минтранс сохранит функции куратора Северного морского пути, «Росатом» будет отвечать за строительство инфраструктуры
Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник.   Бизнес
317
22 июня 2018  07:53
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для менеджеров.
Сечин рассказал о зарплатах в «Роснефти» ниже среднего уровня
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для... Бизнес
386
Весь список


Новости компаний
25 июня 2018  20:09
Регистрация ООО под ключ
Регистрация ООО под ключ
 Многие люди думают о создании своего бизнеса. Конечно, здесь существуют определенные риски, но при этом есть и большие перспективы на вознограждение. Именно... Новости компаний
54
22 июня 2018  23:03
В 2017 году чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель предыдущего года.
Chanel впервые за 108 лет раскрыл свои доходы и прибыль
В 2017 году чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель предыдущего года.   Новости компаний
907
22 июня 2018  22:30
Для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа.
Роман Абрамович продаст 4% «Первого канала» в связи с получением израильского гражданства
Для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа.   Новости компаний
789
21 июня 2018  23:56
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов.
Размер базового вознаграждения членов совета директоров ЛУКОЙЛа вырос в 1,54 раза
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов.   Новости компаний
316
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
231
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
154
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
171
Весь список
Транспорт
27 июня 2018  17:35
Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.
В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.   Транспорт
162
27 июня 2018  17:27
В четверг, 28 июня, на стадион «Самара Арена» состоится матч Сенегал - Колумбия. Начало в 18.00.
В дни проведения матчей на «Самара Арене» в центре Самары изменяется схема движения общественного и личного транспорта
В четверг, 28 июня, на стадион «Самара Арена» состоится матч Сенегал - Колумбия. Начало в 18.00.   Транспорт
143
27 июня 2018  17:11
Выбор шин для автомобиля
Выбор шин для автомобиля
 Автомобиль – это быстрое средство для передвижения. Благодаря ему можно добраться в любое место с комфортом. Человек может ездить сам или со своими... Транспорт
32
27 июня 2018  14:01
В Самаре снесли незаконный паркинг возле жилого комплекса «Аврора»
В Самаре снесли незаконный паркинг возле жилого комплекса «Аврора»
С территории вывезли незаконно установленный КПП. Транспорт
190
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1720
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
607
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
687
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
159
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
109
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
116
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1002
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2325
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
100
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
493
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
780
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
946
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
В Тольятти состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда