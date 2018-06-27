В дни проведения матчей на «Самара Арене» в центре Самары изменяется схема движения общественного и личного транспорта

144

Одновременно с ЧМ-2018 на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого состоится трансляция матча. Вход на площадку – бесплатный.В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков на территории, прилегающей к площади имени В.В. Куйбышева, изменится схема движения личного и общественного транспорта. В период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - 28 июня, 2 июля, 7 июля с 06.00 до 02.00 следующего дня в центре города будет действовать усиленная схема движения.Особое внимание обращаем на трамвайные маршруты №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22. С 5:30 до 13:00 и с 23:00 до 02:00 они двигаются по повседневной схеме, с 13:00 до 23:00 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Внимание! Маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»). На остановках, где S5 не делает остановки, висят информационных баннеры, предупреждающие об этом.