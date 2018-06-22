В дни проведения матчей ЧМ в Самаре будет организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков

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Остановка транспортных средств на участках автомобильных дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 1-я стадионная, 2-я стадионная, Проезд № 2, Проезд № 6, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 9, Проезд № 10 запрещена.Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена, будет осуществляться по спецпропускам.Для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции). Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID),Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»Движение: Аэропорт – стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктахАвтобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.Промежуточные остановки: Барбошина полянаАвтобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах.Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр - СТАДИОН»Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь. Автобус делает остановку только на конечных пунктах.Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков - СТАДИОН»Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь. Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина полянаАвтобусный маршрут S9 «Аэропорт»Движение: Терминал 1 – Терминал 2.Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча.Проезд в автобусных маршрутах: S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайном маршруте S5 – бесплатный при наличии билета на игру и Паспорта болельщика (FAN ID).Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт.Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона Самара Моторс напротив ул. Алма-Атинской.Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев.Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу, сообщает пресс-служба облправительства.