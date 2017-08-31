В Самару вернулись осенние пробки

113

В последние дни лета загруженность дорог в Самаре выросла. Люди возвращаются из отпусков, и это сказывается на дорожной обстановке. В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок увеличился на 0,3 по сравнению с рабочей неделей с 14 по 18 августа, а утренний максимум вырос почти на балл.Усреднённые данные за 2014–2016 годы показывают, что загруженность дорог в конце августа примерно соответствует осеннему уровню, который устанавливается в городе к концу сентября. Интересно, что первое сентября не самый напряжённый день на дорогах Самары. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл пробок такой же, как и в последнюю неделю августа.Сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причём утренние пробки растут вдвое сильнее вечерних. По росту утренних пробок в сентябре среди городов-миллионников Самара делит места с пятого по седьмое с Казанью и Красноярском, опережая, например, Москву.Рост утренних пробок (средняя разность максимального балла в начале сентября и начале августа 2014–2016 гг.):1 Екатеринбург 2,22 Новосибирск 2,13 Санкт-Петербург 24 Ростов-на-Дону 1,95-7 Казань 1,85-7 Красноярск 1,85-7 Самара 1,88 Уфа 1,79-11 Воронеж 1,59-11 Пермь 1,59-11 Челябинск 1,512 Нижний Новгород 1,413 Москва 1,214 Омск 115 Волгоград 0,8