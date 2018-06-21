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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самару прибыли 4 бесплатных пассажирских поезда с болельщиками ЧМ-2018

21 июня 2018 17:19
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Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россией и Уругваем, который состоится на стадионе «Самара-Арена» 25 июня.
Сегодня из Москвы и Саранска в Самару на матч между Данией и Австрией прибыло 4 бесплатных пассажирских поезда. На матч Дания – Австрия, который состоится 21 июня на стадионе «Самара-Арена», прибыли 1847 футбольных фанатов.

Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россией и Уругваем, который состоится на стадионе «Самара-Арена» 25 июня. В этот день в Самару прибудет 8 дополнительных поездов с футбольными болельщиками.

Всего во время проведения ЧМ-2018 между городами-организаторами матчей будут курсировать 734 дополнительныхпоезда общей вместимостью более 448 тысяч мест. В их составы включены современные вагоны, оснащённые всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки, сообщает пресс-служба КбшЖД.


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