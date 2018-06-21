В Самару прибыли 4 бесплатных пассажирских поезда с болельщиками ЧМ-2018

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Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россией и Уругваем, который состоится на стадионе «Самара-Арена» 25 июня. В этот день в Самару прибудет 8 дополнительных поездов с футбольными болельщиками.Всего во время проведения ЧМ-2018 между городами-организаторами матчей будут курсировать 734 дополнительныхпоезда общей вместимостью более 448 тысяч мест. В их составы включены современные вагоны, оснащённые всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки, сообщает пресс-служба КбшЖД.