В Самару поступят два новых теплохода класса "Москва"
2 февраля 2017 13:36
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В прошлом году компания "Спутник-Гермес" приобрела в Сарапуле два теплохода "Москва-123" и "Москва-190", которые ранее находились на холодном отстое. Сейчас, по информации портала "Речфлот-63", суда ремонтируются на ремонтно-эксплуатационной базе в Чайковском.
Весной 2017 года оба теплохода прибудут в Самару под новыми названиями - "Спутник" и "Гермес", где начнут выполнять коллективные прогулочные рейсы.
В компании заявляют, что "Спутник" и "Гермес" получат комфортабельные салоны, разбитые на зоны, систему кондиционирования, высококачественную аудио и видеосистемы и бар, пишет «Волга Ньюс».
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