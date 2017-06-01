В Самару от аэропорта по новой дороге можно будет добраться за 40 минут

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Общая готовность автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», которая строится от нового терминала аэропорта до автодороги М-5 «Урал» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм, составляет 65%. Работы идут по графику, рассказали в рамках пресс-тура на объект представители компании, осуществляющей строительство дороги.Протяженность новой четырехполосной автомобильной дороги составит порядка 5 км, которая включает также строительство путепровода через железную дорогу длиной 165 метров.Компания-подрядчик – ООО «СИТИ» - приступила к работам в августе 2015 года, завершение работ по государственному контракту – декабрь 2017 года.«Работы идут по графику. На сегодняшний день полностью закончены подготовительные работы, завершаются работы по переустройству сетей. Земляные работы выполнены на 90%, устройство дорожной одежды выполнено примерно на 50%, работы по строительству путепровода через железную дорогу – на 60%», - рассказал заместитель директора по строительству автомобильных дорог ООО «СИТИ» Алексей Николаевич Михалев.Так, в настоящее время полностью выполнены работы по строительству разворотной петли, расположенной сбоку от парковки у терминала аэропорта. На ряде других участков автомобильной дороги уже осуществляется временное движение автомобилей.По словам А.Н.Михалева общая толщина дорожной одежды составит порядка одного метра. «Сначала укладывается песчаный подстилающий слой, затем песчано-щебеночная смесь и дальше три слоя асфальтобетона», - рассказал он.Ширина автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров. В городской черте предусмотрены также тротуары и озеленение прилегающей части – высадка деревьев и кустарников.После завершения работ дороге будет присвоена 1 категория и будет изменена схема организации дорожного движения. Новая автомобильная дорога будет более скоростной, в том числе за счет отсутствия пересечения с железнодорожным переездом в одном уровне. Согласно расчетам, примерное время в пути от аэропорта «Курумоч» до стадиона составит порядка 40 минут.Часть старой автодороги, по которой осуществлялось движение от М-5 до аэропорта, будет частично демонтирована. На другой части расположится бесплатная парковка вместимостью больше 100 автомобилей, сообщает сайт облправительства.