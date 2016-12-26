В Самару из-за плохой погоды с опозданием прибудут 13 самолетов
26 декабря 2016 10:10
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В понедельник, 26 декабря, из-за погодных условий в Самару с опозданием прибудут 13 авиарейсов. В частности, почти на два часа задерживаются пять самолетов из Москвы. Ожидается, что они прибудут в 11:05. Еще три самолета из Москвы опоздают на полчаса и прилетят, предположительно, в 11:15.
Также задержатся на три часа самолеты из Уфы и Ижевска. Они прибудут в 11:30 и 11:40 соответственно. Помимо прочего, около двух часов составит задержка рейса из Тюмени. Самолет приземлится в 11:40.
В списке прибывающих с опозданием из-за погоды также значатся рейсы из Сургута и Екатеринбурга. Их задержка составит 95 минут. Самолеты прилетят в 12:50.
Дольше всех придется ждать авиасудно из Алматы. Оно задержится на шесть часов (прилет в 13:20). Причиной позднего прибытия является решение авиакомпании.
Что же касается рейсов из Самары, ожидается задержка одного самолета в Нижний Новгород и девяти в Москву. Продолжительность ожидания составит от 75 до 320 минут, сообщили в аэропорту Курумоч, пишет 63.ру.
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