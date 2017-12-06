В Самарской области ввели ограничение для грузовиков из-за плохой погоды

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Распоряжением ФКУ «Поволжуправтодор» от 6 декабря 2017 года введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в границах Самарской области в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Ориентировочное время окончания ограничения движения – 18:00 (время Самарское). В случае ухудшения погодных условий время окончания ограничения может быть скорректировано на более поздний срок.В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям грузовых транспортных средств использовать альтернативные маршруты движения, в том числе по автомобильным дорогам М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа), А-151 «Цивильск-Ульяновск», Р-226 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» либо осуществить стоянку транспортных средств на благоустроенных площадках до снятия ограничений.Водителям прочих транспортных средств, по возможности, необходимо воздержаться от использования а/д М-5 «Урал» в границах Сызранского района.