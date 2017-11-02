В Самарской области расширят более 11 км федеральной трассы А-300
2 ноября 2017 13:12
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Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, саратовский филиал ведомства выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта участка федеральной трассы А-300.
В ходе реализации проекта будут проведены работы по капитальному ремонту участка трассы, проходящего по территории Большеглушицкого района Самарской области. В зону капитального ремонта попадают два примыкания к населенным пунктам Ледяйка, Большая Дергуновка, Степной и небольшой съезд.
Подрядчику предстоит расширить дорогу, обновить асфальтовое покрытие, установить дорожные знаки и ограждения. Также на заданном участке установят 4 автобусные остановки, подъезды к которым будут оборудованы посадочными площадками и автономным электроосвещением. Движение пешеходов вдоль трассы будет осуществляться по пешеходным дорожкам.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, для уширения проезжей части будет использован метод холодной регенерации старых слоев асфальтового покрытия. Финансирование капитального ремонта будет вестись за счет средств федерального бюджета, пишет "ФедералПресс".
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