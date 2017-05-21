В Самарской области продолжается акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»

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Так, на днях сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» совместно с молодежной организацией «Альянс молодых» провели акцию на центральной площади Кинеля. Волонтеры и автоинспекторы во главе с начальником ОГИБДД подполковником полиции Александром Ремиз призывали водителей соблюдать скоростной режим, вручая им тематические памятки и наклейки на автомобили «Максимальная скорость 30».В городе Чапаевск, акция прошла вблизи пешеходного перехода, расположенного перед входом в образовательную организацию. Сотрудники Госавтоинспекции призывали водителей транспорта к выбору разумной и безопасной скорости движения. Поддержать акцию вызвались активисты ЮИД школы-интерната № 1 г. Чапаевска, которые совместно с дорожными полицейскими проводили разъяснительную работу с автомобилистами, вручая им заранее подготовленные тематические памятки.В акции, прошедшей на территории Хворостянского района приняли участие сотрудники ОГИБДД, представители средств массовой информации, образования, здравоохранения района и духовенство.Сотрудник ДПС, останавливая водителей, доносил до них главный постулат акции: снижение средней скорости всего на пять км/ч позволит уменьшить число аварий со смертельным исходом на 20%. После чего полицейский провожал автомобилистов к машине скорой помощи, где священнослужитель и представитель отдела образования проводили с ними профилактическую беседу, а врач наглядно демонстрировал на манекене последствия аварий.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елховскому району, совместно с отрядом юных инспекторов движения средней школы им. М.Н. Заводского села Елховка и сотрудниками Дома молодежных организаций, провели мероприятие, направленное на повышение осведомленности о важнейших проблемах обеспечения безопасности на дорогах, а именно - соблюдение скоростного режима. В рамках акции автоинспекторы и дети задавали водителям транспортных средств вопрос: «Нужно ли рисковать жизнью ради скорости или лучше снизить скорость, чтобы сохранить жизнь свою и других людей?». Участники призывали тех, кто находился за рулем, не превышать скорость, пропускать пешеходов, пристегиваться ремнями безопасности, внимательнее относится к самым маленьким пешеходам и велосипедистам и проявлять взаимную вежливость. Школьники вручили водителям памятки, сообщает облМВД.