В Самарской области авто на газу предлагают освободить от транспортного налога
22 марта 2019 14:14
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Так, было высказано предложение освободить от уплаты транспортного налога владельцев автомобилей, работающих на газу. А для владельцев с битопливной системой снизить транспортный налог наполовину.
Законопроект предстоит еще разработать, а затем он будет направлен в правительство Самарской области и областную прокуратуру для внесения замечаний и предложений. После этого депутаты вновь обсудят данную инициативу.
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