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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе

28 августа 2017 14:00
235
В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе
Хоть дорога не открыта, водители уже пытаются по ней объехать пробку.

В Самаре подрядчики практически завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе. Новую дорогу еще официально не открыли, но автомобилисты уже приступили к ее проверке. Таким образом они объезжают пробку, пишет 63.ру.

– Пока мы тряслись в пробке на основном ходе Московского шоссе, эти проныры объехали тоннель по новой дороге. Хорошая, видимо, дорога – скорость автомобилисты развивали очень хорошую, – рассказали местные жители.

Стоит отметить, что официально дорогу для проезда автомобилей пока не открывали. Запустить в работу развязку планируют не раньше 1 сентября.

Напомним, что движение по тоннелю на пересечении Ракитовского и Московского шоссе в обе стороны открыли 23 июля. Тогда и закрыли для проезда участок на пересечении с Волжским шоссе.

Завершить работы планируют к осени. Ожидается, что развязки на пересечении с Ракитовским шоссе и с проспектом Кирова заработают в полном объеме 1 сентября.

Фото: Алексей Ногинский
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