В Самаре заработали первые зарядные станции для электромобилей

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В г.о. Самара начали функционировать зарядные станции для электромобилей. Первые в регионе электрозаправки установлены филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Самарские распределительные сети».Пилотный проект реализован самарскими энергетиками в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети». Самарская область стала первым регионом в Поволжье и одним из первых десяти в России, где в рамках программы создается сеть зарядных станций. Всего в областной столице уже работает 5 электрозаправок. В планах энергетиков - установить еще 3 в ближайшие 2 года.Зарядные станции для электромобилей представляют собой закреплённые на стене вандалозащищенные панели с зарядными розетками, в количестве четырёх штук, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки. Зарядные станции установлены на трансформаторных подстанциях филиала «Самарские распределительные сети» в новых жилых комплексах, у отеля «Ренессанс» и бизнес-центра. Места были выбраны с учетом загрузки и большого скопления автомашин, а также максимальной доступности жителям и гостям города. Заряжать электромобиль можно бесплатно.Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно и в любое время суток в Самарском производственном отделении филиала. Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Время зарядки - до 4 часов, в зависимости от технических характеристик электромобиля и типа используемого кабеля.Где в Самаре можно зарядить электромобиль:1. РП-8 - 6-я Просека, 147а2. ТП-810 - ул. Солнечная 4, стр.1 (ЖК «Радужный-Люкс»)3. РП-6 «Ренессанс» - ул. Ново-Садовая,162в (отель «Ренессанс Самара»)4. РП-10 - ул. Академика Платонова, 8 стр1 (ЖК «Владимир»)5. ТП «Уран» - ул. Урицкого, 19а (бизнес-центр «Деловой мир»)Где получить карту клиента:Самарское производственное отделениефилиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»Г. Самара, ул. Силовая,9Тел. дежурного диспетчера (только по вопросу приобретения карт): 994-55-04