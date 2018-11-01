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В Самаре запущен новый трамвайный маршрут №14 от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена»

1 ноября 2018 18:03
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Трамвай №14 будет ходить ежедневно согласно этому расписанию, за исключением дней проведения соревнований на стадионе «Самара Арена». В этот период для перевозки болельщиков будут использоваться специальные маршруты.
1 ноября в Самаре состоялся тестовый запуск нового трамвайного маршрута №14, который следует от Барбошиной Поляны (остановка проспект Кирова) до остановки стадион «Самара Арена».

Департамент транспорта  Самары планирует изучить пассажиропоток и востребованность нового маршрута. Стоит отметить, что при проезде в нем пассажиры могут воспользоваться всеми льготами.

Интервал движения трамвая составит 30 минут – именно столько составляет время в пути от Барбошиной поляны, по ул. Ташкентской, Московскому шоссе до конечной остановки «Стадион «Самара Арена».

Первый рейс от остановки «Проспект Кирова» в сторону стадиона будет отправляться в 7:00, последний в 20:00 . В обратном направлении от стадиона «Самара Арена» до Барбошиной поляны трамвай будет отправляться в 7:30, последний рейс в 20:30.

Трамвай №14 будет ходить ежедневно согласно этому расписанию, за исключением дней проведения соревнований на стадионе «Самара Арена». В этот период для перевозки болельщиков будут использоваться специальные маршруты.

Стоит отметить, что на стадионе «Самара Арена» расположена учебно-тренировочная база профессионального футбольного клуба "Крылья Советов", где занимаются юные футболисты - они стали первыми пассажирами нового трамвайного маршрута. Кроме того, рядом с конечной остановкой трамвая №14 около стадиона расположен новый «Агропарк», где осуществляется продажа сельхозпродукции. Маршрут может быть востребован у посетителей нового ярмарочного комплекса.

«В городе появился новый крупный объект транспортного притяжения стадион «Самара Арена». Есть трамвайный маршрут, который работает только в дни матчей для подвоза болельщиков, появилась необходимость, чтобы такой транспорт ходил ежедневно. Пока маршрут работает в тестовом режиме с интервалом в 30 минут, по мере роста востребованности и пассажиропотока мы будем корректировать расписание, добавлять еще подвижной состав»,- говорит Юрий Тапилин, заместитель Главы г.о. Самара, руководитель Департамента транспорта Администрации г.о. Самара.

В перспективе около стадиона «Самара Арена» планируется организовать крупный транспортно-пересадочный узел, который позволит создать удобство, как жителей отдаленных районов Самары, так и для пассажиров из Тольятти и других населенных пунктов. Около стадиона пассажиры смогут пересаживаться с автобусов на трамваи, передает пресс-служба администрации Самары.


Фото:   пресс-служба администрации Самар

 
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