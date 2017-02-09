В Самаре выделили средства на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе
9 февраля 2017 11:52
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При этом представители мэрии Самары отмечают, администрация будет софинансировать проект. То есть средства также выделят из областного и федерального бюджетов.
Напомним, что новую трамвайную линию построят от Московского шоссе до стадиона для игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Ее протяженность составит 1689,7 метра. Пути будут обособлены.
Ранее министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин сообщал, что специалисты будут укладывать пути по «московской» технологии. Причем использовать они будут железнодорожные рельсы. По словам Ивана Пивкина, это позволит вести работы круглогодично и сэкономить 350-400 млн рублей. Консультантами выступают представители Куйбышевской железной дороги.
На улице Дальней построят тоннель для трамваев шириной почти 13 метров. Стоимость работ составляет 235,5 млн рублей. Подрядчик приступил к строительству в конце октября.
Конечную станцию разместят неподалеку от стадиона. Там же обустроят и автовокзал, который будет принимать не только внутригородские рейсы, но и работать на пригородное сообщение.
При этом вопрос о запуске скоростного трамвая остается открытым. Ранее представители правительства Самарской области сообщали о намерении российского инвестора участвовать в данном проекте на условиях государственно-частного партнерства. Чиновники рассматривали возможность заключения концессионного соглашения сроком на 29 лет. Озвучивали власти и предварительную стоимость проезда в скоростном трамвае – 30 рублей.
Впрочем, мэрия Самары закупила 10 трехсекционных трамваев, которые, как утверждают производители, могут быть использованы и на скоростных маршрутах, пишет 63.ru.
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