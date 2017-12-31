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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре временно закроют несколько главных улиц около площади Куйбышева

31 декабря 2017 10:12
165
В Самаре временно закроют несколько главных улиц около площади Куйбышева Ограничение связано с новогодними праздниками.
Ограничение связано с новогодними праздниками.

Ограничения для общественного и личного транспорта будут действовать с 13 часов 31 декабря до 8 часов утра 1 января.
Праздничная программа на площади им. В.В. Куйбышева с 31 декабря на 1 января начнется в 22 часов.

Для обеспечения общественной безопасности вход на площадь им. В.В. Куйбышева в новогоднюю ночь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, а ближайшие к площади улицы – улица Чапаевская от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и улица Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе – будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов утра 1 января, сообщают в группе "Нетипичная Самара".

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